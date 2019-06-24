Feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı İzmir Kemalpaşa'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi ise yaralandı.

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35 ACB 518 plakalı aracı kullanan ve kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, İzmir-Ankara kara yolu Ören Mahallesi kavşağı yakınlarında karşı şeride geçerek 23 yaşındaki Lütfü Değer'in kullandığı 35 AAY 657 plakalı araca çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Akılalmaz olay! Suda çırpınan gencin yakınları şaka yaptığını sandı 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Kazada kimliği henüz belirlenemeyen sürücü ile aynı araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sürücü Değer, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cenazeler, savcının incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yol, çalışmaların ardından açıldı. DEAŞ'ın sözde emiri yakalandı!



