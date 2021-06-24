Fedime isminin anlamı nedir, Fedime ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Fedime isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Fedime ismi ne demek, Fedime ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Fedime isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Fedime İsminin anlamı nedir? TDK Fedime anlamı:

TDK'da Fedime isminin anlamına yer verilmemiştir.

Fedime İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Fedime isminin geçip geçmediği bilinmemektedir.

Fedime isminin kökeni:

Fedime isminin kökeni belli değildir. Türkiye'de kaç kişi tarafından kullanıldığı belli değildir.

Fedime isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Fedime isminin rengi:

Karanfil Pembesi

Fedime ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Fedime isminin Harf Analizi Nedir ?

Fedime ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

F : Patron, ön planda

E : İletişim, duygusal karışık

D : Üstün güçler, güçlü

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

E : İletişim, duygusal karışık

Fedime isminin Numerolojisi Kaçtır?

Fedime ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F: 7

E: 6

D: 5

İ: 12

M: 16

E: 6

= 52– Fedime İsminin Numeroloji Toplamı 52’dir.

Fedime isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Fedime ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Fedime isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F: 6E: 5D: 4İ: 9M: 4E: 5 = 33

3 + 3 = 6 Kader sayısıdır

Fedime isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır

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