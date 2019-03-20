İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. FED'in kararı sonrası dolar düştü

FED'in kararı sonrası dolar düştü

FED'in faiz kararı sonrası gün içerisinde 5,48 TL'yi gören dolar, 5,41 seviyesine kadar geriledi.

FED'in kararı sonrası dolar düştü

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıkladı. FED toplantısından gelen son dakika haberlerine göre faizler beklendiği gibi 2.25-2.50 aralığında sabit bırakıldı. 

DOLARDA DÜŞÜŞ

Ekonomik büyümenin yavaşladığını belirten FED bu yıl faiz artırımı yapılmayacağının, 2020 yılında da 1 faiz artırımının sinyalini verdi. FED kararı sonrası gün içerisinde 5,48 TL seviyesini gören dolar, 5,41 seviyesine geriledi.

Faizlerin sabit bırakılmasının ardından FED'in makroekonomik göstergeler ve faiz seviyesine ilişkin öngörüleri ile Başkan Jerome Powell'ın açıklamaları bekleniyor.

Fed faiz kararını açıkladıFed faiz kararını açıkladı
Balina dalgıcı yuttu, tadını beğenmeyip geri tükürdüBalina dalgıcı yuttu, tadını beğenmeyip geri tükürdü
Denizli yine sallandı!Denizli yine sallandı!

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.