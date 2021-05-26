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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a mektup

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Düzce'de Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu'nun Selanikli vatandaşları ve kendisini hedef alan sözlerine ilişkin olarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a mektup yazdı. Koç mektubunda, " Kul hakkına girmeden, yalan söylemeden, iftiradan sakınarak yaşama sorumluluğuna sahip bir ailenin temsilcisi olarak derinden hissettiğim gönül kırgınlığımı sizinle paylaşmak istedim." diye yazdı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a mektup

Düzce'nin Akçokoca ilçesi müftüsü Şaban Soytekinoğlu, sosyal medyada yayılan bir videoda verdiği vaazda Selanik göçmeni vatandaşlar ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında  tepki çeken ifadeler kullanmıştı. Daha sonra müftü Soytekinoğlu, hakkında başlatılan soruşturmanın ardından açığa alınmıştı. Bu konu gündemdeki yerini korurken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a mektup yazdı.

Ali Koç mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Kutsal mekanımız olan camilere bu nefret söylemini taşımak, hem de tamamen yalan yanlış bilgilerle ve iftiralarla bunu yapmak, hem çok üzücü hem de ürkütücü. İnsanlığın barışını savunması gereken bu zor günlerde umut aşılaması ve birleştirmesi beklenen bir din görevlisi nasıl bu kadar sorumsuzca davranabilir? İnanın bir cevap bulamıyorum.

Dünyanın çok uzun zamandır karşı karşıya olduğu bir diğer salgın da 'efret söylemi' ve ne yazık ki bu salgınla mücadele edebileceğimiz bir aşı da yok. Ancak hep birlikte bu kişilere asla geçit vermeyerek nefret söyleminin olağanlaşmasına müsaade etmeyerek ve tolerans göstermeyerek anlamlı bir yol alabiliriz. Bu her şeyden önce çocuklarımıza karşı sorumluluğumuzdur diye düşünüyorum.

Kul hakkına girmeden, yalan söylemeden, iftiradan sakınarak yaşama sorumluluğuna sahip bir ailenin temsilcisi olarak derinden hissettiğim gönül kırgınlığımı sizinle paylaşmak istedim."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a mektup

NE OLMUŞTU?

Müftü, Soytekinoğlu, Fenerbahçe Başkanı ve iş insanı Ali Koç'u hedef almış, isim vermeden " Bunlar dünyanın neresinde olursa, şu an ses çıkarmadıklarına bakmayın, İstanbul'da gezi olaylarında otellerinde insanları barındıran kimdi? Gene Yahudiler idi. Şu an bir şirketin bir takımın başkanı. Bunlar gücü, kuvveti eline geçirdiği zaman size de aynısını yaparlar” ifadelerini kullanmıştı. 

{TITLE_STRIP}Düzce Akçakoca müftüsü kimdir? Şaban Soytekinoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ?

{TITLE_STRIP}Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu: Düzce Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlatıldı!

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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