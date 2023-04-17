Fenerbahçe resmi siteden duyurdu! Altay Bayındır'dan üzen haber

Uzun süredir belinden rahatsız olan ve maçlara zorlukla çıkıp görev alan kaleci Altay Bayındır, acılara daha fazla dayanamayıp bel fıtığı ameliyat olacağı açıklandı.

Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü ile oynadığı maçın kadrosuna yer almayan Altay Bayındır, için Fenerbahçe kulübünün resmi sayfasından yapılan açıklamada bu gün ameliyat olacağı duyuruldu.

FENERBAHÇE KULÜBÜNDEN ALTAY BAYINDIR AÇIKLAMASI!

Fenerbahçe: "Kaptanımız Altay Bayındır'ın bir süredir şikayetçi olduğu bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle, bugün yapılan kontrollerinin ardından operasyon geçirmesine karar verilmiştir."

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