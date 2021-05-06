Fenomen dizinin seyircilerine büyük şok! Masumiyet bitiyor mu? Her çarşamba FOX ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Masumiyet hakkında flaş iddia ortaya atıldı. Dizinin ekranlara veda etme ihtimalinin gündemde olduğu konuşuluyor.

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FOX ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Masumiyet flaş iddialarla gündeme geldi. Başrollerinde Hülya Avşar, Deniz Çakıroğlu, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü gibi oyuncuların yer aldığı Masumiyet'in 13. bölümde ekranlara ve seyircilerine veda edeceği konuşuluyor. REYTİNGLER BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI Birsen Altuntaş'ın haberine göre, her çarşamba 20:00'da FOX ekranlarında seyirciyle buluşan dizi Masumiyet'in düşük reytingler nedeniyle ekranlara veda etmesi gündemde. ROL ARKADAŞININ ÇENESİNİ ÇIKARMIŞTI! Dizide Hale Ilgaz karakterine hayat veren Hülya Avşar, senaryo gereği rol arkadaşı Ertuğrul Postoğlu'na tokat atmış ve Postoğlu'nun çenesinin çıkmasına neden olmuştu. Yaşanan olaydan sonra Avşar, Postoğlu'nu hastaneye götürmüştü. Masumiyetilayda alişanSerkay Tütüncüdeniz çakıroğlu