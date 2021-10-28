Fernez ne demek, TDK'ya göre Fernez kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fernez ne demek? Fernez TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fernez kelimesi. Peki fernez ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fernez nedir, fernez kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FERNEZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fernez kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Fernez kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre fernez kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sünger toplamak için kullanılan makineli dalma aracı

