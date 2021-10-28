Fetişist ne demek, TDK'ya göre Fetişist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fetişist ne demek? Fetişist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fetişist kelimesi. Peki fetişist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fetişist nedir, fetişist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FETİŞİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fetişist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Fetişist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre fetişist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Fetişizmi uygulayan kimse veya görüş

- Fetişizme düşkün kimse

