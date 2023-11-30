FETÖ/PDY üyesi firari kadın saklandığı kitaplığın gizli bölmesinden çıktı!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.T., isimli kadın akrabalarına ait evde saklandığı gizli bölmede yakalandı.

YAYINLAMA
Google News
FETÖ/PDY üyesi firari kadın saklandığı kitaplığın gizli bölmesinden çıktı!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.T., isimli kadın akrabalarına ait evde saklandığı gizli bölmede yakalandı.

FETÖ/PDY üyesi firari kadın saklandığı kitaplığın gizli bölmesinden çıktı!
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan fiziki takip sonucunda, hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T., isimli kadın Osmaniye'nin Kadirli İlçesi İlbistanlı Köyünde akrabalarına ait evde bulunduğu belirlendi.

FETÖ/PDY üyesi firari kadın saklandığı kitaplığın gizli bölmesinden çıktı!
Yapılan adli arama sonucunda hükümlü evin 2'inci katındaki kitaplık şeklinde düzenek arkasında bulunan gizli bölmede yakalandı.


A.T. işlemlerinin ardından Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Meteoroloji o bölge ve illeri uyardı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 30 Kasım Perşembe hava durumuMeteoroloji o bölge ve illeri uyardı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 30 Kasım Perşembe hava durumu

İstanbul'da yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı! İtfaiye erinin yaptığını gören herkes "helal olsun" dediİstanbul'da yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı! İtfaiye erinin yaptığını gören herkes "helal olsun" dedi

EK MTV'yi ödemeyenler dikkat: Yarın son gün! Eğer zamanında ödemezseniz başınıza bunlar gelebilir!EK MTV'yi ödemeyenler dikkat: Yarın son gün! Eğer zamanında ödemezseniz başınıza bunlar gelebilir!

Pendik Belediyesi estetik dokunuşlarla caddelere prestij kazandırdı!Pendik Belediyesi estetik dokunuşlarla caddelere prestij kazandırdı!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
11 yaşındaki çocuk hırsız esnafı bezdirdi!
11 yaşındaki çocuk hırsız esnafı bezdirdi!
Sele kapılan kepçede mahsur kalan operatör kurtarılmayı bekledi!
Sele kapılan kepçede mahsur kalan operatör kurtarılmayı bekledi!
Kocaeli D-100 Karayolu'na dökülen molozlar zincirleme kazaya sebep oldu!
Kocaeli D-100 Karayolu'na dökülen molozlar zincirleme kazaya sebep oldu!
Kızını durakta bekleyen kadını eski dünürü başından vurdu!
Kızını durakta bekleyen kadını eski dünürü başından vurdu!
Son Haberler
Korku dolu anlar! Kepçe operatörü o durumu hesaba katamadı, biranda kendini derenin ortasında buldu!
Korku dolu anlar! Kepçe operatörü o durumu hesaba katamadı, biranda kendini derenin ortasında buldu!
Ayhan Akman, Fatih Altaylı'ya 'FON' dolandırıcılığı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu: 'Bu aptal kardeşini dinler misin?'
Ayhan Akman, Fatih Altaylı'ya 'FON' dolandırıcılığı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu: 'Bu aptal kardeşini dinler misin?'
Elon Musk reklam tehdidine böyle cevap verdi: Birisi bana reklamla şantaj yapacaksa s… gitsin
Elon Musk reklam tehdidine böyle cevap verdi: Birisi bana reklamla şantaj yapacaksa s… gitsin
Arda Turan 'FON' dolandırıcılığı ile ilgili ilk kez açıklamada bulundu
Arda Turan 'FON' dolandırıcılığı ile ilgili ilk kez açıklamada bulundu
Sokak ortasında kalabalığa aldırmadan hasmına kurşun yağdırdı!
Sokak ortasında kalabalığa aldırmadan hasmına kurşun yağdırdı!
Bakan Yerlikaya, kaçakçılık operasyonlarında: "1 milyon litre kaçak akaryakıta el kondu"
Bakan Yerlikaya, kaçakçılık operasyonlarında: "1 milyon litre kaçak akaryakıta el kondu"
Çocuklara ilaç vererek ailelerini cinsel istismarla suçlatıyordu! FETÖ'cü profesör hakkında istenen ceza ortaya çıktı!
Çocuklara ilaç vererek ailelerini cinsel istismarla suçlatıyordu! FETÖ'cü profesör hakkında istenen ceza ortaya çıktı!
Çok Okunanlar
Meteoroloji o bölge ve illeri uyardı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 30 Kasım Perşembe hava durumu
Meteoroloji o bölge ve illeri uyardı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 30 Kasım Perşembe hava durumu
Arda Turan 'FON' dolandırıcılığı ile ilgili ilk kez açıklamada bulundu
Arda Turan 'FON' dolandırıcılığı ile ilgili ilk kez açıklamada bulundu
FETÖ/PDY üyesi firari kadın saklandığı kitaplığın gizli bölmesinden çıktı!
FETÖ/PDY üyesi firari kadın saklandığı kitaplığın gizli bölmesinden çıktı!
İsrail ve Hamas'tan son dakika ateşkes kararı,İsrail ve Hamas'tan açıklama yapıldı
İsrail ve Hamas'tan son dakika ateşkes kararı,İsrail ve Hamas'tan açıklama yapıldı
İstanbul'da yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı! İtfaiye erinin yaptığını gören herkes "helal olsun" dedi
İstanbul'da yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı! İtfaiye erinin yaptığını gören herkes "helal olsun" dedi
Kız arkadaşıyla tartıştı, hırsını kargo şubesinden çıkardı!
Kız arkadaşıyla tartıştı, hırsını kargo şubesinden çıkardı!
Yorumlananlar
Ehliyetsiz, plakasız ve kasksız yakalanan motosiklet sürücsünün Jandarmaya verdiği cevap herkesi güldürdü: "Görmeyiverin"
Ehliyetsiz, plakasız ve kasksız yakalanan motosiklet sürücsünün Jandarmaya verdiği cevap herkesi güldürdü: "Görmeyiverin"
Futbol dünyasında milyonluk dolandırıcılık! Meğer Acun Ilıcalı da paralarını kaptırmış
Futbol dünyasında milyonluk dolandırıcılık! Meğer Acun Ilıcalı da paralarını kaptırmış