Fevt ne demek, TDK'ya göre Fevt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fevt ne demek? Fevt TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fevt kelimesi. Peki fevt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fevt nedir, fevt kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FEVT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fevt kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Fevt kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre fevt kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Elden çıkma, yitme

- Ölme



FEVT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- fevt etmek

- fevt olmak

