2021 Fırat Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1039101432021 Girne Amerikan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 3002119132021 Işık Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2020103032021 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Maliye Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1087900222021 İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2023114492021 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puan| 1080104822021 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 2014101532021 Çukurova Üniversitesi Ekonometri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102910207Netanyahu'dan Gazze'deki direniş gruplarına tehdit: Güçlü şekilde karşılık vereceğiz2021 Necmettin Erbakan Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107010291
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Filistinli yetkililer açıkladı! İsrail'in hava saldırısında 20 Filistinli öldü

Filistinli yetkililer açıkladı! İsrail'in hava saldırısında 20 Filistinli öldü

İsrail güçleri tarafından Gazze şeridine başlatılan hava saldırısına ilişkin bilgi veren Filistinli yetkililer, 9'u çocuk 20 Filistinlinin öldüğünü açıkladı. Saldırılarda 65 kişi yaralandı.

Filistinli yetkililer açıkladı! İsrail'in hava saldırısında 20 Filistinli öldü

Filistinli yetkililer İsrail'in hava saldırısına ilişkin bilgi verdi. Gazze Şeridi'ndeki Beyt Hanun bölgesine gerçekleştirilen saldırı ile ilgili açıklamada bulunan Filistinli yetkililer, saldırılarda 9'u çocuk 20 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

İsrail tarafından düzenlenen saldırıda bir caddenin de hedef alındığı, bir motosikletin vurulduğu, birçok kişinin yaralandığı belirtildi.

YARALI SAYISINDA ARTIŞ YAŞANIYOR

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldırısında yaralı sayısı 331’e çıktı.

{TITLE_STRIP}TBMM'den İsrail'e ortak tepki!

{TITLE_STRIP}Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa diplomasisi!

{TITLE_STRIP}Filistin Sağlık Bakanlığı duyurdu! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT