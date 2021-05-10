Filistinli yetkililer açıkladı! İsrail'in hava saldırısında 20 Filistinli öldü

Filistinli yetkililer İsrail'in hava saldırısına ilişkin bilgi verdi. Gazze Şeridi'ndeki Beyt Hanun bölgesine gerçekleştirilen saldırı ile ilgili açıklamada bulunan Filistinli yetkililer, saldırılarda 9'u çocuk 20 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

İsrail tarafından düzenlenen saldırıda bir caddenin de hedef alındığı, bir motosikletin vurulduğu, birçok kişinin yaralandığı belirtildi.

YARALI SAYISINDA ARTIŞ YAŞANIYOR

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldırısında yaralı sayısı 331’e çıktı.

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