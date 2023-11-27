Firari şahsın evinden çephanelik çıktı!

Adana’da bir kadını tabancayla yaralayan firari, Seyhan polisi tarafından evine yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinden, el yapımı patlayıcı (EYP) ve ruhsatsız silahlar çıktı.

YAYINLAMA
Google News
Firari şahsın evinden çephanelik çıktı!

Adana’da bir kadını tabancayla yaralayan firari, Seyhan polisi tarafından evine yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinden, el yapımı patlayıcı (EYP) ve ruhsatsız silahlar çıktı.

Alınan bilgiye göre, Mervan A. (25) Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde 4 Ağustos tarihinde karıştığı silahlı kavgada Z.K. isimli bir kadını tabancayla elinden vurup kaçtı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, “Huzurunuz Gururumuz” sloganı çerçevesinde firari şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Firari şahsın evinden çephanelik çıktı!

Polis firari olan Mervan A.’nın peşine düştü. Polis şüphelinin evine geldiğini belirleyip yaptığı operasyonda şüpheliyi yakaladı. Şahsın evinden el yapımı patlayıcı (EYP), ruhsatsız tabanca, ruhsatsız otomatik tüfek, 3 şarjör ve 8 adet mermi ele geçirildi.

Firari şahsın evinden çephanelik çıktı!
Evde bulunan EYP’nin ardından bölgeye sevk edilen bomba imha uzmanı, etrafı güvenli hale getirdi. EYP, boş bir bölgede kontrollü olarak imha edildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mervan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Futbolcuların dolandırılma davasında Flaş gelişme! Arda Turan ile bankacı Seçil Erzan arasında yeni yazışmalar ortaya çıktıFutbolcuların dolandırılma davasında Flaş gelişme! Arda Turan ile bankacı Seçil Erzan arasında yeni yazışmalar ortaya çıktı

Sivas’ta dehşet kaza! Yolcu otobüsü park halindeki tıra çarptı!Sivas’ta dehşet kaza! Yolcu otobüsü park halindeki tıra çarptı!

Kaza yapmış süsü vererek çekiciye yüklenen araçtan kilolarca uyuşturucu çıktı!Kaza yapmış süsü vererek çekiciye yüklenen araçtan kilolarca uyuşturucu çıktı!

Kuzey Irak’ta şehit olan astsubayın acı haberi ailesine ulaştıKuzey Irak’ta şehit olan astsubayın acı haberi ailesine ulaştı

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fatih Terim ve Arda Turan’ın da adı geçtiği zimmet davadasında son gelişme!
Fatih Terim ve Arda Turan’ın da adı geçtiği zimmet davadasında son gelişme!
Pendik’te bir servis minibüsü alev alev yandı!
Pendik’te bir servis minibüsü alev alev yandı!
Aç kalan kurtlar İstanbul'un göbeğinde yiyecek aradı!
Aç kalan kurtlar İstanbul'un göbeğinde yiyecek aradı!
Sivas’ta dehşet kaza! Yolcu otobüsü park halindeki tıra çarptı!
Sivas’ta dehşet kaza! Yolcu otobüsü park halindeki tıra çarptı!
Son Haberler
Çin’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı, Ahırda ölü bulunan çobanı Koç'un öldürdüğü ortaya çıktı
Çin’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı, Ahırda ölü bulunan çobanı Koç'un öldürdüğü ortaya çıktı
(İBB) CHP Grup Başkan Vekili Tarık Balyalı, Pendik Belediye Başkanlığı için aday adaylık müracaatını yaptı
(İBB) CHP Grup Başkan Vekili Tarık Balyalı, Pendik Belediye Başkanlığı için aday adaylık müracaatını yaptı
Mauro Icardi'ye efsane teklif! 'Şampiyon olalım, Düğününü Çırağan Sarayı'nda yapalım'
Mauro Icardi'ye efsane teklif! 'Şampiyon olalım, Düğününü Çırağan Sarayı'nda yapalım'
Ünlü oyuncu Emre Kınay çileden çıktı! İstanbul belediyesine esti gürledi!
Ünlü oyuncu Emre Kınay çileden çıktı! İstanbul belediyesine esti gürledi!
Kaza yapmış süsü vererek çekiciye yüklenen araçtan kilolarca uyuşturucu çıktı!
Kaza yapmış süsü vererek çekiciye yüklenen araçtan kilolarca uyuşturucu çıktı!
Kuzey Irak’ta şehit olan astsubayın acı haberi ailesine ulaştı
Kuzey Irak’ta şehit olan astsubayın acı haberi ailesine ulaştı
Çok Okunanlar
Futbolcuların dolandırılma davasında Flaş gelişme! Arda Turan ile bankacı Seçil Erzan arasında yeni yazışmalar ortaya çıktı
Futbolcuların dolandırılma davasında Flaş gelişme! Arda Turan ile bankacı Seçil Erzan arasında yeni yazışmalar ortaya çıktı
Gram altın tarihi zirvede! Altın haftaya rekor artışla başladı, 27 Kasım Pazartesi güncel Gram, çeyrek ve ons altın fiyatları
Gram altın tarihi zirvede! Altın haftaya rekor artışla başladı, 27 Kasım Pazartesi güncel Gram, çeyrek ve ons altın fiyatları
Serhat Ulueren'den Flaş iddia! Fenerbahçe ile Karagümrük arasındaki tartışmalı penaltı pozisyonun 'VAR' kayıtlarını yayınladı
Serhat Ulueren'den Flaş iddia! Fenerbahçe ile Karagümrük arasındaki tartışmalı penaltı pozisyonun 'VAR' kayıtlarını yayınladı
Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Karagümrük maçının ardından olay sözler! 'iğrenç bir olay'
Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Karagümrük maçının ardından olay sözler! 'iğrenç bir olay'
Ankara’daki şiddetli esen rüzgar apartmanın dış cephe kaplamasını söküp attı!
Ankara’daki şiddetli esen rüzgar apartmanın dış cephe kaplamasını söküp attı!
Ankara’da cinnet geçiren bekçi önce karısını sonra kendini vurdu!
Ankara’da cinnet geçiren bekçi önce karısını sonra kendini vurdu!
Yorumlananlar
Ehliyetsiz, plakasız ve kasksız yakalanan motosiklet sürücsünün Jandarmaya verdiği cevap herkesi güldürdü: "Görmeyiverin"
Ehliyetsiz, plakasız ve kasksız yakalanan motosiklet sürücsünün Jandarmaya verdiği cevap herkesi güldürdü: "Görmeyiverin"
Ebru Şallı'yı yıkan haber! Mahkeme eşi Uğur Akkuş için Kripto para dolandırıcılığından yakalama kararı verdi
Ebru Şallı'yı yıkan haber! Mahkeme eşi Uğur Akkuş için Kripto para dolandırıcılığından yakalama kararı verdi