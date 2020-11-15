Formula 1'e dakikalar kala kötü haber geldi

Formula 1, dünyanın en iyi pilotlarının yer aldığı yarış olarak tüm dünyada heyecanla beklenen yarış, 2011 yılının ardından ilk kez İstanbul'da düzenleniyor. Saatler kala spor tutkunlarının heyecanla beklediği yarışta, Williams pilotu George Russell ve Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi pitten gride giderken kaza yaptı.

Russell'ın ön kanadı kırıldı. nefes kesen yarış saat 13.10'da start alacak.

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