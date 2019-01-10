FOX Play nedir? FOX Play ücretli mi? Hangi diziler yayınlanacak?

Sevilen televizyon kanalı FOX Tv'nin yeni online içerik platforma FOX Play nedir? Tüm dünyanın kullandığı platform Şubat ayında Türkiye'de kullanıma açılacak. Peki FOX Play ücretli mi? FOX Play'de hangi diziler olacak? FOX Play hangi cihazlarda çalışır, nasıl seyredebiliriz? İşte FOX Play hakkındaki tüm detaylar...

FOX PLAY HAKKINDA

Fox Play Fox TV’nin tüm dünyaya da kullandığı bir platform yakında ülkemizde de kullanılmaya başlanacak. En sevilen diziler dijital özel içerikler ve filmler reklamsız izleme seçeneği ile Fox ekranlarında karşımıza çıkacak. Ücret konusu şu an için henüz belli değil.Platformda yüksek çözünürlükte HD filmler ve diziler özel seçenekler ile izleyici karşısına çıkacak. Her ne kadar vatandaşlar dizilerin ücretli olacağı yönünde Tedirgin bekleyişi devam ettirirse de bu konu ile ilgili henüz FOX TV’den bir açıklama gelmedi. Ancak dizileri reklam ile izlemekten hoşlanmayan takipçiler için Fox bile oldukça güzel bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

FOX PLAY NEDİR?

Şimdiden büyük bir merak uyandıran Fox Play uygulaması ile ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı! Sevilen televizyon kanalı Fox Tv'nin içeriklerini dijital ortamda izlememize yardımcı olacak Fox Play uygulamasına sahip olanlar istedikleri içeriği diledikleri yerde izleyebilecekler!

FOX PLAY'DE HANGİ DİZİLER YAYINLANACAK?

Merakla beklenen Fox Play uygulamasında en sevilen diziler, yarışma programları, filmler ve daha pek çok içerik yer alacak... İzleyiciler bu içerikleri yolda, okulda ve de diledikleri her yerde reklamsız olarak seyretme imkanına sahip olacaklar. Fox Play için özel olarak üretilen içerikler ve sevilen dizilerin eski bölümleri de peş peşe izlenebilir olacak...

İzleyiciler, aynı zamanda uygulama üzerinden izleme yaparken karşılarına çıkan beğendikleri ürünleri de kolaylıkla satın alma fırsatı yakalayacaklar!

FOX PLAY HANGİ CİHAZLARDA ÇALIŞIR?

Fox Play uygulamasını tablet, Smart TV ve telefon gibi akıllı pek çok cihazda kullanma şansımız olacak...

FOX PLAY NE ZAMAN KULLANIMA AÇILACAK?

Büyük bir merak uyandıran Fox Play uygulaması Şubat ayından itibaren izleyicinin kullanımına sunulacak...

FOX PLAY ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Fox Tv tarafından paylaşılan bilgiye göre; izleyicilere büyük bir kolaylık sağlayacak olan FOXplay, uygulama ve web sitesi üzerinden ücretsiz olarak kullanıma sunulacak...