FOX TV'den Fatih Portakal açıklaması

FOX TV, kanaldan ayrılacağı iddia edilen Fatih Portakal'a ilişkin olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Portakal'ın ayrılığı resmen duyuruldu.

FOX TV'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada,"2010 yılından beri kanalımızda FOX Ana Haber bülteni sunuculuğu görevini yürüten ve FOX ekranlarından milyonlara ulaşarak Türk televizyon tarihine geçen rekor başarılarda önemli katkıları olan değerli ekip arkadaşımız Fatih Portakal, görevini bırakma kararı aldığını ve emekli olma isteğini kanal yönetimimize iletmiştir." denildi.

Açıklamanın devamında, Fatih Portakal'ın görev süresince FOX'un en önemli değerlerinden biri olduğu belirtilerek,"Aldığı karara saygı duymakla birlikte, çok sevdiğimiz bir çalışma arkadaşımıza veda ediyor olmaktan dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. İzleyicimize objektif ve doğru haber sunma politikası doğrultusunda; samimiyet, açık sözlülük ve cesaretle sunduğu haberler takdirle izlenmiştir. Bugüne kadarki tüm katkıları için kendisine teşekkür ediyor, yeni yaşamında mutluluk diliyoruz." denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Doğan Şentürk yönetimindeki FOX Haber bugünden sonra da aynı çizgide, etik gazetecilik ilkelerini en ön planda tutarak doğru ve objektif haber politikasına devam edecektir.

Konuyla ilgili yazılı basın, görsel basın ve sosyal medyada yayılan spekülatif ve yanıltıcı yorumlar için tüm kamuoyunda hassasiyet göstermelerini ve yaptığımız bu açıklama dışındaki yorumlara itimat etmemelerini rica ederiz."

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