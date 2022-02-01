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  3. FOX TV'nin tartışma yaratan eğlence programı Maske Kimsin Sen erken final yapıyor! İşte, o iddia!

FOX TV'nin tartışma yaratan eğlence programı Maske Kimsin Sen erken final yapıyor! İşte, o iddia!

FOX TV'de ekranlara taşınan ve kısa sürede büyük hayran kitlesi oluşturan eğlence programı Maske Kimsin Sen hakkında sosyal medyada 'final' söylentileri ortalıkta dolandı. Bu gelişmeler üzerine gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre iddialar netlik kazandı.

FOX TV'nin tartışma yaratan eğlence programı Maske Kimsin Sen erken final yapıyor! İşte, o iddia!

Sosyal medyada bir çok hesaptan yapılan paylaşımlarda eğlence programının erken bir final için hazırlıklara girişildiği görüldü. Bu gelişmelerin üzerine gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre söylentiler netlik kazandı. İşte, o iddialar...

FOX TV'de ekranlara gelen, kısa sürede fenomen bir program olan Maske Kimsin Sen'in erken final olacağı söylentileri gündemi sarstı. Fenomen programın hayran kitlesi bu iddiaların gerçek olup olmadığını araştırmaya başladı.

FOX TV'nin tartışma yaratan eğlence programı Maske Kimsin Sen erken final yapıyor! İşte, o iddia!

MASKE KİMSİN SEN ERKEN FİNAL Mİ YAPACAK?

Sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı ve jüri koltuğunda Alican Yücesoy, Melis Sezen, Eda Ece ve Doğu Demirkol'un oturduğu program için erken final iddiaları gündeme geldi. Her bölüm birbirinden farklı kostümlerle ünlülerin danslar eşliğinde şarkı söylediği program, format gereği takılan maskeler nedeniyle eleştiri konusu olmuştu.

FOX TV'nin tartışma yaratan eğlence programı Maske Kimsin Sen erken final yapıyor! İşte, o iddia!

FİNAL SÖYLENTİLERİ NETLİK KAZANDI

Yarışmanın final olacağına dair henüz net bir resmi açıklama yapılmazken, gazeteci Birsen Altuntaş iddianın gerçekliğini doğruladı. Yarışmayla ilgili daha önce Cumhurbaşkanının imzasıyla Resmi Gazete’de genelge yayınlanmış ve “Toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı” ve bunların “yıkıcı etkileri”ni bertaraf etmek için gerekli adımların atılacağı belirtilmişti. Buna göre yarışmanın 9. bölümde final yapacağı ortaya çıktı.

FOX TV'nin tartışma yaratan eğlence programı Maske Kimsin Sen erken final yapıyor! İşte, o iddia!​​​​​​​

Bölge Gündem Editör Ekibi
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