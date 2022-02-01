FOX TV'nin tartışma yaratan eğlence programı Maske Kimsin Sen erken final yapıyor! İşte, o iddia!​​​​​​​

Sosyal medyada bir çok hesaptan yapılan paylaşımlarda eğlence programının erken bir final için hazırlıklara girişildiği görüldü. Bu gelişmelerin üzerine gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre söylentiler netlik kazandı. İşte, o iddialar...



FOX TV'de ekranlara gelen, kısa sürede fenomen bir program olan Maske Kimsin Sen'in erken final olacağı söylentileri gündemi sarstı. Fenomen programın hayran kitlesi bu iddiaların gerçek olup olmadığını araştırmaya başladı.

MASKE KİMSİN SEN ERKEN FİNAL Mİ YAPACAK?

Sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı ve jüri koltuğunda Alican Yücesoy, Melis Sezen, Eda Ece ve Doğu Demirkol'un oturduğu program için erken final iddiaları gündeme geldi. Her bölüm birbirinden farklı kostümlerle ünlülerin danslar eşliğinde şarkı söylediği program, format gereği takılan maskeler nedeniyle eleştiri konusu olmuştu.

FİNAL SÖYLENTİLERİ NETLİK KAZANDI

Yarışmanın final olacağına dair henüz net bir resmi açıklama yapılmazken, gazeteci Birsen Altuntaş iddianın gerçekliğini doğruladı. Yarışmayla ilgili daha önce Cumhurbaşkanının imzasıyla Resmi Gazete’de genelge yayınlanmış ve “Toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı” ve bunların “yıkıcı etkileri”ni bertaraf etmek için gerekli adımların atılacağı belirtilmişti. Buna göre yarışmanın 9. bölümde final yapacağı ortaya çıktı.

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