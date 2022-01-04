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  3. 'Maske Kimsin Sen?' programından fragmanlı cevap! Paganizm ve satanizm propagandası olduğu iddia edilmişti!

'Maske Kimsin Sen?' programından fragmanlı cevap! Paganizm ve satanizm propagandası olduğu iddia edilmişti!

Başarılı oyuncu Tansel Öngel’in FOX TV ekranlarında sunduğu Maske Kimsin Sen? yayınlandığı andan itibaren tartışma konusu oldu. RTÜK'ü harekete geçiren Maske Kimsin Sen? programının yeni bölüm fragmanı olay oldu.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Tansel Öngel’in sunuculuğunu üstlendiği da Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy dedektiflik yaparak her bölümde maskelerin altında kimin olduğunu bulmaya çalıştıkları program Maske Kimsin Sen? yeni bölüm fragmanı olay oldu.

'Maske Kimsin Sen?' programından fragmanlı cevap! Paganizm ve satanizm propagandası olduğu iddia edilmişti!

Geçtiğimiz günlerde ilk bölümüyle ekrana gelen program sosyal medyada tartışma konusu olmuş ve izleyicileri ikiye ayırmıştı. Kimisi programı çok beğenirken kimisi ise paganizm ve satanizm propagandası olduğunu iddia etmişti. Bu iddialar üzerine RTÜK inceleme başlatacağını açıklamıştı.

'Maske Kimsin Sen?' programından fragmanlı cevap! Paganizm ve satanizm propagandası olduğu iddia edilmişti!

FRAGMANLA CEVAP VERİLDİ

Tüm bunların ardından 3. bölüm fragmanını yayınlayan programın, "Tüm dünya bu yarışmayı izliyor" diyerek programın yayınlandığı ülkeleri tek tek sayması dikkat çekti.

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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