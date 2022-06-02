Amerikan yapımı Friends dizisi 20'li yaşlarda olan üçü kız, üçü erkek altı farklı karakterdeki bir arkadaş grubunun Amerika'nın New York şehrinde yaşadıkları hayat dolu hikayelerini anlatan Friends dizisinin Netflix'ten kaldırıldığı söylendi. Bunun üzerine neden kaldırıldığı diziseverler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Biz de haberimizde 'Friends dizisi Netflix'ten kaldırıldı mı? Neden kaldırıldı?' sorularının yanıtına yer verdik...

FRİENDS DİZİSİ NETFLİX'TEN KALDIRILDI MI?

Friends dizisinin Netflix'ten kaldırılmasının sebebi merakla araştırılıyor. Netflix Türkiye'nin abonelerine, "Yakında Netflix'e veda edecek dizi ve filmler" başlıklı bir bildirim gönderdiği biliniyor. Netflix, Friends dizisinin de kütüphaneden çıkaracağını duyurdu. Dizinin geçtiğimiz akşam ise platformdan kaldırıldığı biliniyor.

NEDEN KALDIRILDI?

1 Nisan 2021 tarihinde Netflix Türkiye'ye eklenen Friends'in yaklaşık 1,5 sene sonra Netflix'ten kalkacağı açıklandı ancak nedeni ise henüz belli değil. Dizi şu anda ABD'de HBO Max'te izlenebiliyor.