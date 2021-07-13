Sunuculuğunu gazeteci ve muhabir Fulya Öztürk'ün yapacağı Fulya ile Umudun Olsun programının ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Biz de haberimizde Fulya ile Umudun Olsun ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

FULYA İLE UMUDUN OLSUN NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yapımını Karga Film, yapımcılığını Erhan Öz’ün, içerik uygulayıcılığını Kebriye Koç’un ve genel koordinatörlüğünü Gökhan Bektaş’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Seda Cam Ülgen’in oturduğu “Fulya ile Umudun Olsun programının sunuculuğunu ise CNN Türk ekranının tanınan muhabiri Fulya Öztürk üstleniyor.

Fox TV kanalında hafta içi her gün ekrana gelecek olan programda uzman konuklar yorumlarıyla gazeteci ve muhabir Fulya Öztürk'e eşlik edecek.

Hayatın içinden hikayelerin ekrana aktarılacağı programda; tüm sorunlar taraflarıyla ortaya konulacak, ele alınan birçok konuda, olaylar birinci ağızdan masaya yatırılarak, çözüm yolları bulunacak.

Sevenlerin kavuşacağı, kayıpların bulunacağı ve kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan dar gelirli kadınların da sesi olacak programla, birçok insanın hayallerinin gerçekleştirilmesi de hedefleniyor.

“Fulya ile Umudun Olsun”, 12 Temmuz Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 16.30’da FOX TV'de izleyiciyle buluşuyor.

FULYA ÖZTÜRK KİMDİR?

5 Ocak 1989 tarihinde Adana Seyhan'da dünyaya gelen Fulya Öztürk lise eğitimini Adana Gündoğdu Koleji'nde tamamladı. 2006 senesinde Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünü kazanan Öztürk, üniversiteyi kazandığı ilk sene 2006 yılında televizyonculuk kariyeri başladı.

2007 senesinde Doğan TV'nin "Staj On Air" programıyla Star TV iç yapımlarda staj yapan Fulya Öztürk profesyonel iş kariyerine 2008 senesinde CNN TÜRK Programlar Departmanı'nda başladı. 2010 senesinde CNN TÜRK Haber Merkezi'nde göreve başladı. 3 sene Kurgu Editörlüğü yaptı.

Öztürk, birçok belgeselin ve haberin kurgusunu hazırladı. 2013 senesinde Saha Muhabirliği'ne başladı. Fulya Öztürk birçok üniversite ve dernekten ödüller aldı. “Yılın Muhabiri” ve “En İyi Özel Haber” dalında onlarca ödüle layık görüldü. TEDx'te konuşmacı oldu.