Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki fikstürü belli oldu!
Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri, dün çekilen kura ile birlikte belli olmuştu. Temsilcilerimizin Avrupa sahnesindeki fikstürleri de belirlendi.
Play-off turunda rakiplerini mağlup eden Galatasaray ve Fenerbahçe, grup aşamalarına kalmaya hak kazanmıştı. Dün çekilen kuralarla birlikte rakipleri belli olan takımlarımızdan Fenerbahçe D grubuna düşerken Galatasaray ise E grubunda yer aldı. Temsilcilerimizin grup aşamalarında oynayacağı maçların fikstürü de belli oldu.
GALATASARAY'IN GRUP FİKSTÜRÜ
16 Eylül - 19.45 | Galatasaray - Lazio
30 Eylül - 22.00 | Marsilya - Galatasaray
21 Ekim - 22.00 | Lokomotiv Moskova - Galatasaray
4 Kasım - 19.45 | Galatasaray - Lokomotiv Moskova
25 Kasım - 19.45 | Galatasaray - Marsilya
9 Aralık - 22.00 | Lazio - Galatasaray
FENERBAHÇE'NİN GRUP FİKSTÜRÜ
16 Eylül 22.00 | E. Frankfurt - Fenerbahçe
30 Eylül 19.45 | Fenerbahçe - Olympiakos
21 Ekim 19.45 | Fenerbahçe - Antwerp
4 Kasım 22.00 | Antwerp - Fenerbahçe
25 Kasım 22.00 | Olympiakos - Fenerbahçe
9 Aralık 19.45 | Fenerbahçe - E. Frankfurt
Son dakika! Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
Son dakika! Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi tamamlandı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!