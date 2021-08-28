Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki fikstürü belli oldu! Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri, dün çekilen kura ile birlikte belli olmuştu. Temsilcilerimizin Avrupa sahnesindeki fikstürleri de belirlendi.

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