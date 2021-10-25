Galenit ne demek, TDK'ya göre Galenit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Galenit ne demek? Galenit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi galenit kelimesi. Peki galenit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre galenit nedir, galenit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GALENİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Galenit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Galenit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre galenit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İçinde doğal kurşun bulunan sülfür

