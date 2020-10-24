Gark ne demek, sözlük anlamı ? Gark kelimesinin anlamı nedir kısaca?

Günlük hayatta duyulan ve söylenen bir çok kelime vardır. Bazı kelimeleri ilk kez duyduğumuz için anlamını bilmeyiz ve araştırmalarda bulunuruz. Bu kapsamda günlük hayatta fazlasıyla kullanılan gark kelimesinin anlamını araştıranlar Gark ne demek? Gark anlamı nedir kısaca? Gark sözlük anlamı konusunu araştırıyor. İşte detaylar...

GARK NE DEMEK?

Gark kelimesi dilimizde oldukça fazla kullanılan kelimelerden birisidir. Arapça kökenli olan bu kelimenin TDK' deki anlamı suya batma, boğulma ve suya batırmadır.

GARK KELİMESİ ANLAMI NEDİR KISACA? GARK SÖZLÜK ANLAMI

Gark kelimesi tek başına veya farklı cümlelerle kullanılabilmektedir ve boğma, boğulmak anlamında kullanılmaktadır.

Gark kelimesi deyim içerisinde gark olmak şeklinde geçmektedir. Söz konusu deyimin anlamı gark olmaktır.

Adam paraya gark oldu. (kelime ile ilgili cümle)