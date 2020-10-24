Tülin Özen'den Öykü Karayel'e ilginç görev!Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında?ABD'de seçimler kaç yılda bir yapılır? ABD'de seçimler neden Salı günü yapılıyor?Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın korona testi pozitif çıktı!Isparta’da dehşet: Tüfekle öldürdüğü eski kocasının cesedini parçalayıp ateşe attıKanada'da yolcu, yüzüne tüküren kadını otobüsten attı!Kadir Doğulu, Armağan Çağlayan'a konuk olduGark ne demek, sözlük anlamı ? Gark kelimesinin anlamı nedir kısaca?Yüz yüze eğitim zorunlu değil ama yüz yüze sınav zorunluCumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırlarımızda terör bataklığına izin vermeyeceğiz!
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Gark ne demek, sözlük anlamı ? Gark kelimesinin anlamı nedir kısaca?

Gark ne demek, sözlük anlamı ? Gark kelimesinin anlamı nedir kısaca?

Duyulan yeni bir kelimenin anlamını merak eden vatandaşlar internet arama motorlarında araştırma yapıyorlar. Bu kelimelerden biri de gark kelimesidir. Peki gark ne demek? Gark kelimesinin anlamı nedir kısaca? İşte Gark sözlük anlamı...

Gark ne demek, sözlük anlamı ? Gark kelimesinin anlamı nedir kısaca?

Günlük hayatta duyulan ve söylenen bir çok kelime vardır. Bazı kelimeleri ilk kez duyduğumuz için anlamını bilmeyiz ve araştırmalarda bulunuruz. Bu kapsamda günlük hayatta fazlasıyla kullanılan gark kelimesinin anlamını araştıranlar Gark ne demek? Gark anlamı nedir kısaca? Gark sözlük anlamı konusunu araştırıyor. İşte detaylar...

GARK NE DEMEK?

Gark kelimesi dilimizde oldukça fazla kullanılan kelimelerden birisidir. Arapça kökenli olan bu kelimenin TDK' deki anlamı suya batma, boğulma ve suya batırmadır.

GARK KELİMESİ ANLAMI NEDİR KISACA? GARK SÖZLÜK ANLAMI

Gark kelimesi tek başına veya farklı cümlelerle kullanılabilmektedir ve boğma, boğulmak anlamında kullanılmaktadır.

Gark kelimesi deyim içerisinde gark olmak şeklinde geçmektedir. Söz konusu deyimin anlamı gark olmaktır. 

Adam paraya gark oldu. (kelime ile ilgili cümle)

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT