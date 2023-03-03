Gazeteci, yazar Oray Eğin kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? Oray Eğin'in biyografisi Katıldığı televizyon programlarına çok dikkat çekici yorum ve analizleri ile izleyicilerin dikkatini çekerek Gazeteci yazar Oray Eğin, kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? araştırmaya başladılar. İşte Gazeteci yazar Oray Eğin'nin biyografisi.