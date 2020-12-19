Gaziantep Valisi Gül, 9 kişinin öldüğü yangının nedenini açıkladı

Türkiye güne Gaziantep'ten gelen acı haberle uyandı. Özel Sanko Hastanesinde Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti.

Olayın ardından hastaneye gelen ve inceleme yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangının ve patlamanın sebebine ilişkin olarak, "Teknik bir arızadan, dolayı teknik bir sebepten dolayı, tam olarak sebebini bilmiyoruz. Olayın oluş şekli, teknik olarak yangınının cihazlardan meydana geldiği görülüyor. Olayın oluş şekli, teknik olarak hastalara oksijen verilen cihazlardan çıkan yangından meydana geldiği görülüyor. Ayrıntıları hem savcılık boyutuyla, sağlık bakanlığı boyutuyla ileri süreçte ortaya çıkacak. Görünürde olan hastalarımıza oksijen verilen cihazdan çıktığı yönündedir" ifadelerini kullandı.

"YANGIN DİĞER BİRİMLERE SİRAYET ETMEDEN SÖNDÜRÜLMÜŞ"

Zamanında yapılan müdahalenin faciayı önlediğini ifade eden Gül, şu bilgileri verdi:

"Yoğun bakımın kapasitesi 20 kişiydi, 19 kişi yatıyordu. 8 hastamız vefat etti, 11'i de değişik hastanelere nakledildi. Yangın çıktığında hemen müdahale edilmiş hastanenin kendi imkanları ile, yangın diğer birimlere sirayet etmeden söndürülmüş. Bu arada hastalarımız hastanelere nakledilmiş. Gördüğünüz gibi hastanenin işleyişi ve hastalarımızın mağduriyeti anlamında olumsuz bir durum yok"

2 CENAZE SİİRT'E, BİRİ KAHRAMANMARAŞ'A GİDECEK

Olayda ölenlerden 2'sinin cenazesinin defin edilmek üzere Siirt'e, birinin ise Kahramanmaraş'a gönderileceğini belirten Vali Gül, "Vefat edenlerle ilgili savcılığımız soruşturuyor. Aynı otopsi işlemleri devam ediyor. Otopsi tamamlandığında definleri ile ilgili 3 tanesi il dışına gönderilecek, 5 tanesi ilimizde defin edilecek. Bu 3 kişinin 2'si Siirt'te biri Kahramanmaraş'a gidecek. Gaziantep'teki 5 kişinin cenazesinden ise 3'ü ilçelere gönderilecek. 2'si de merkezde defin edilecek. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum" dedi.

BAKANLAR KONUYU TAKİP EDİYOR

Vali Gül, olayın ilk olduğu andan itibaren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün olayı yakından takip ettiğini sözlerine ekledi. Hastanede tüm tedbirlerin aldığını ifade eden Gül, "Tedbirlerin hepsinin yerinde olduğu, denetimlerde herhangi bir aksaklığının olmadığı bir hastane. Olayın olduğu andan itibaren hem İçişleri bakanımız, hem Sağlık Bakanımız, hem de adalet bakanımız konuyu birebir takip ettiler. Hastalarımız nakledildi, tedavileri devam ediyor. Dışarıda kalan bir hasta yok, yoğun bakım sıkıntısı çeken herhangi bir hastamız yok. Vefat edenlerle ilgili süreci, sosyal hizmetler boyutuyla, Kızılay boyutuyla, savcılık, belediye, mezarlıklar ve savcılık boyutuyla, her yönüyle koordine ediyoruz" diye konuştu.

BAKAN KOCA, ANTEP'E GİDİYOR

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre Bakan Fahrettin Koca, Gaziantep'e gitti. Koca, olay yerinde incelemelerde bulunacak ve yetkililerden bilgi alacak.

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