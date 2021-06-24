Gedik isminin anlamı nedir, Gedik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Gedik isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Gedik ismi ne demek, Gedik ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Gedik isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Gedik İsminin anlamı nedir? TDK Gedik anlamı:

Gedik ismi TDK'da Bir düzey üstündeki yıkık, çatlak veya aralık, rahne; dağ geçidi; boşluk, eksiklik; güçlük, güç durum; yarma saldırısında düşman mevzilerinde açılan yer; bir işi yapmak, bir şeyden yararlanmak yolunda verilen hak, imtiyaz; eksik dişli şeklinde 7 farklı anlamda tanımlanmaktadır.

Gedik İsmi Kuranda geçiyor mu?

Gedik ismi Kuran'da geçmemektedir.

Gedik isminin kökeni:

Gedik ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de 6 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Gedik isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Gedik isminin rengi:

Kestane

Gedik ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Gedik isminin Harf Analizi Nedir ?

Gedik ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

G: Dirençli, zor hayat dersleri

E: İletişim, duygusal karışık

D: Üstün güçler, güçlü

İ: Duygusal, sezgisel, sanatçı

K: Kariyerli

Gedik isminin Numerolojisi Kaçtır?

Gedik ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

G: 8

E: 6

D: 5

İ: 12

K: 14

= 45– Gedik İsminin Numeroloji Toplamı 45’dir.

Gedik isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Gedik ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Gedik isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

G: 7E: 5D: 4İ: 9K: 2 = 27

2 + 7= 9Kader sayısıdır

Gedik isminin 9kader sayısına göre kişilik özellikleri

9– Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!