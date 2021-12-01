Gelinim Mutfakta 1 Aralık 2021 Çarşamba puan durumu | 1 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Haftanın ortasında Gelinim Mutfakta programında gelinlerin kıyasıya mücadelesi devam ediyor. Günün yemeği olan bol sebzeli kiş tarifini deneyen gelinlerden kimin en yüksek puanı aldığı merakla araştırılıyor. Peki 1 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 1 Aralık 2021 Çarşamba puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 1 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Miyase:

Aslıhan:

Yeşim:

Dilek:

1 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz birinci olan isim belli değil...

DÜN NE OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde gün toplamında Kaynanalardan 25 puan toplayan gelin Yeşim oldu 13. çeyrek altınını yakasına takmayı başardı.