Çukur'un Timsah'ı Meli Bendeli'den mini etekli kıvran dans! Sosyal medyayı salladı! "Taş gibi hatun olmuşsun"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi final sonuçları açıklandı! AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları sorgulama ekranı 2022İstanbul'un enflasyon rakamları belli oldu! 24 yılın en yüksek seviyesinde!Hulki Cevizoğlu'ndan altılı masaya zehir zemberek sözler: " Cumhurbaşkanlığını kazanmaları çok zor, bunlar bayramda bile birbirlerinin elini sıkamayacak insanlar"Gelinim Mutfakta 1 Haziran 2022 Çarşamba puan durumu | 1 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Covid-19 ile birlikte kızamık vakaları artış gösterdiSıfır araçların fiyatları düşecek mi? Uzman isimden fiyat artışlarını engelleyecek öneriler!Borsa İstanbul tarihi rekor kırdı! BİST 100 endeksi zirve yaptı! Yatırımcılar servetine servet kattı!Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu! Kılıçdaroğlu'na seslendi: " Yüreği yetip 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?"Son dakika... İmamoğlu'nun yargılandığı dava ertelendi
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Gelinim Mutfakta 1 Haziran 2022 Çarşamba puan durumu | 1 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 1 Haziran 2022 Çarşamba puan durumu | 1 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın ortasında kimin birinci olduğunu merakla araştırılıyor. Peki 31 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 1 Haziran 2022 Çarşamba puan durumu...

Gelinim Mutfakta 1 Haziran 2022 Çarşamba puan durumu | 1 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Ünlü sunucu Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın üçüncü günü kıyasıya mücadele devam ediyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde 1 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 1 Haziran 2022 Çarşamba puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 1 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Senanur: 

Aslıhan: 

Damla: 

Emel: 

1 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Gelinim Mutfakta programında 1 Haziran Çarşamba günü birinci olan isim henüz belli olmadı.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
1
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT