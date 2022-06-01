Gelinim Mutfakta 1 Haziran 2022 Çarşamba puan durumu | 1 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın ortasında kimin birinci olduğunu merakla araştırılıyor. Peki 31 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 1 Haziran 2022 Çarşamba puan durumu...
Ünlü sunucu Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın üçüncü günü kıyasıya mücadele devam ediyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde 1 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 1 Haziran 2022 Çarşamba puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA 1 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA PUAN DURUMU
Senanur:
Aslıhan:
Damla:
Emel:
1 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta programında 1 Haziran Çarşamba günü birinci olan isim henüz belli olmadı.