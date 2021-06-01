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  3. Gelinim Mutfakta 1 Haziran Salı puan durumu | 1 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 1 Haziran Salı puan durumu | 1 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın bu bölümünde gelinler Fırında Mantar ve Enginar yanında Otlu Pilav yaptı. Kayınvalidelerden en yüksek puanı alanın kim olduğu merak ediliyor. 1 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Sorusunun cevabı haberimizde. İşte Gelinim Mutfakta 1 Haziran Salı puan durumu...

Gelinim Mutfakta 1 Haziran Salı puan durumu | 1 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Seda Sayan'ın eğlenceli sunumuyla Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan program Gelinim Mutfakta'da kayınvalidelerden en yüksek puanı alan yarışmacı merak ediliyor.  1 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik. İşte merakla beklenen Gelinim Mutfakta 1 Haziran Salı puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 1 HAZİRAN PUAN DURUMU

YAĞNUR: 22

AYTEN: 14

SEDA: 18

DENİZ: 6

1 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ

Kayınvalidelerden toplamda 22 puan alan Yağnur günün birincisi seçildi.

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