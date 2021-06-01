Gelinim Mutfakta 1 Haziran Salı puan durumu | 1 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın bu bölümünde gelinler Fırında Mantar ve Enginar yanında Otlu Pilav yaptı. Kayınvalidelerden en yüksek puanı alanın kim olduğu merak ediliyor. 1 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Sorusunun cevabı haberimizde. İşte Gelinim Mutfakta 1 Haziran Salı puan durumu...

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Seda Sayan'ın eğlenceli sunumuyla Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan program Gelinim Mutfakta'da kayınvalidelerden en yüksek puanı alan yarışmacı merak ediliyor. 1 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik. İşte merakla beklenen Gelinim Mutfakta 1 Haziran Salı puan durumu... GELİNİM MUTFAKTA 1 HAZİRAN PUAN DURUMU YAĞNUR: 22 AYTEN: 14 SEDA: 18 DENİZ: 6 1 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ Kayınvalidelerden toplamda 22 puan alan Yağnur günün birincisi seçildi. gelinim mutfaktaKanal D