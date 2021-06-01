Gelinim Mutfakta 1 Haziran Salı puan durumu | 1 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?
Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın bu bölümünde gelinler Fırında Mantar ve Enginar yanında Otlu Pilav yaptı. Kayınvalidelerden en yüksek puanı alanın kim olduğu merak ediliyor. 1 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Sorusunun cevabı haberimizde. İşte Gelinim Mutfakta 1 Haziran Salı puan durumu...
Seda Sayan'ın eğlenceli sunumuyla Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan program Gelinim Mutfakta'da kayınvalidelerden en yüksek puanı alan yarışmacı merak ediliyor. 1 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik. İşte merakla beklenen Gelinim Mutfakta 1 Haziran Salı puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA 1 HAZİRAN PUAN DURUMU
YAĞNUR: 22
AYTEN: 14
SEDA: 18
DENİZ: 6
1 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ
Kayınvalidelerden toplamda 22 puan alan Yağnur günün birincisi seçildi.