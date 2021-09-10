Gelinim Mutfakta 10 Eylül 2021 Cuma puan durumu | 10 Eylül Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Demet Akalın'ın sunduğu yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün eleme heyecanı yaşandı. Yarışmacıların en güzel yemeği yapmak için birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiği yarışma programında haftanın birincisinin kim olduğu merak ediliyor. Biz de bunun üzerine 10 Eylül Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 10 Eylül 2021 Cuma puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 10 EYLÜL 2021 CUMA PUAN DURUMU

Aslıhan:

Büşra:

Yağnur:

Yaren:

10 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Kayınvalideler henüz oylama yapmadıkları için birinci olan isim belli değildir. Oylama yapılır yapılmaz birinciyi haberimizden öğrenebilirsiniz...

KİM ELENDİ?

Henüz elenen isim belli değil.

GÜNÜN TARİFİ

Haftanın finalinde gelinler Elma Tiramisu tarifini yaparak kayınvalidelerin beğenisine sundular.

Gelinim Mutfakta Elma Tiramisu tarifi | Elma Tiramisu nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?