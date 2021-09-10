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  3. Gelinim Mutfakta Elma Tiramisu tarifi | Elma Tiramisu nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Elma Tiramisu tarifi | Elma Tiramisu nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta programında haftanın finalinde gelinler Elma Tiramisu tarifini deneyecek. Yarışmayı sıkı takip eden seyirciler merakla Elma Tiramisu tarifini araştırıyor. Peki Elma Tiramisu nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta Elma Tiramisu tarifi

Gelinim Mutfakta Elma Tiramisu tarifi | Elma Tiramisu nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Demet Akalın'ın Kanal D ekranlarında sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finalinde gelinler Elma Tiramisu tarifini deniyor. Çayın yanında harika gidecek olan bu lezzetin yapımını merak eden izleyiciler ise merakla tarifi araştırıyor. Biz de bunun üzerine Elma Tiramisu nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta Elma Tiramisu tarifi...

ELMA TİRAMİSU MALZEMELERİ

100 gram Mascorpone peyniri

350 gram kuark

125 gram elma püresi

70 gram Şeker

1 çay kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı Tarçın

50 mililitre krem şanti

125 mililitre süt (az yağlı)

150 gram Bayan parmağı

1 çorba kaşığı kakao tozu

Gelinim Mutfakta Elma Tiramisu tarifi | Elma Tiramisu nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

ELMA TİRAMİSU TARİFİ

Mascarpone ve kuarkı pürüzsüz olana kadar çırpın. Elma püresi, şeker, limon suyu ve 1/2 çay kaşığı tarçını karıştırın.

Kremayı sertleşene kadar çırpın ve yavaş yavaş ekleyin. Sütü kalan tarçınla karıştırın.

Bir fırın kabının tabanına kadayıfların yarısını yayın, süt ve tarçın karışımının yarısını serpin ve üstüne mascarpone karışımının yarısını serpin. Kalan ladyfinger, süt karışımı ve krema ile katmanları tekrarlayın. En az 2 saat soğutun.

Servis yapmadan önce kakao tozu serpin.

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