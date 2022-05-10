Gelinim Mutfakta 10 Mayıs 2022 Salı puan durumu | 10 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ikinci gününde kıyasıya mücadele başlıyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 10 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 10 Mayıs 2022 Salı puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 10 MAYIS SALI PUAN DURUMU

Senanur:

Miyase:

Damla:

Edanur:

10 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta programında birincisi henüz belli değil...

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