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Gelinim Mutfakta 10 Mayıs 2022 Salı puan durumu | 10 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın ikinci gününde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 10 Mayıs 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 10 Mayıs 2022 Salı puan durumu...

Gelinim Mutfakta 10 Mayıs 2022 Salı puan durumu | 10 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ikinci gününde  kıyasıya mücadele başlıyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 10 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 10 Mayıs 2022 Salı puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 10 MAYIS SALI PUAN DURUMU

Senanur: 

Miyase

Damla:  

Edanur: 

10 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Gelinim Mutfakta programında birincisi henüz belli değil...

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{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta 6 Mayıs 2022 Cuma puan durumu | 6 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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