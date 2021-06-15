Gelinim Mutfakta 15 Haziran Salı puan durumu | 15 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 15 Haziran Salı puan durumu | Gelinim Mutfakta'nın bugünkü canlı yayınında eski yarışmacı Gönül Hanım'ın stüdyoya girişiyle herkesin ağzı açık kaldı. Şaşırtan sürprizin ardından Seda Hanım'ın yerine gelen Gönül Hanım ile gelinler hemen sivri dilleriyle konuşmaya başladı. Kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan hangisi gün birincisi oldu? Hangisi çeyrek altının sahibi oldu? İşte detaylar.

GELİNİM MUTFAKTA 15 HAZİRAN SALI PUAN DURUMU

Ayten:

Aysun:

Gönül:

Yağnur:

Puan durumu az sonra gelecek...

15 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

15 Haziran Salı Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi belli oldu. Yağnur bugün de en yüksek puanı alıp çeyrek altının sahibi olan gelin oldu.

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GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin reyting rekorları kıran bir yemek yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül yer alıyor. Yarışmanın sunuculuğunu Seda Sayan yapıyor.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU

Seda Sayan'ın sunumu ile hafta içi her gün 12:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Seda Sayan'ın sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.