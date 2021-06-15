Gelinim Mutfakta Spagetti ve Tavuk Köfte tarifi | Spagetti ve Tavuk Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Spagetti ve Tavuk Köfte tarifi | Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta'da hafta içi her gün birbirinden leziz yemekler yapılıyor. Gelinlerin yaptığı yemeklere kaynanalar puan veriyor. En yüksek puanı alan gelin günün birincisi oluyor. Peki bugün hangi yemek yapıldı. Gelinler bugün Spagetti ve Tavuk Köfte yaptı. Bizler de Gelinim Mutfakta Spagetti ve Tavuk Köfte tarifine haberimizde yer verdik.

SPAGETTİ VE TARVUK KÖFTE MALZEMELERİ

Tavuk Köftesi İçin Malzemeler şöyle;

200 gr tavuk göğüs eti,

1 küçük yumurta,

1 küçük soğan soğan,

1 yemek kaşığı galeta unu,

1/2 çay kaşığı karbonat,

1 tutam kıyılmış maydanoz,

1 tatlı kaşığı zeytinyağı,

Tuz,

Karabiber,

Kimyon,

Pul biber,

Kızartmak için sıvı yağ.

Domates Soslu Spagetti İçin Malzemeler şöyle;

250 g spagetti,

2 yemek kaşığı sıvı yağ,

1 adet soğan,

1 diş sarımsak,

1 adet yeşil biber,

2 adet domates,

2 yemek kaşığı salça,

1 yemek kaşığı tatlı toz biber,

Tuz,

4 su bardağı sıcak su,

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri.

Üzeri için de 1/2 su bardağı kaşar rendesi yeterli olacak.

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SPAGETTİ VE TARVUK KÖFTE NASIL YAPILIR?

İlk olarak köfte için tavukları mutfak robotunda çekip kıyma haline getiriyoruz. Ardından kıyma, rendelenmiş soğan, yumurta, galeta unu, karbonat, maydanoz, zeytinyağ, tuz ve baharatları derin bir kapta iyice yoğuruyoruz.

Daha sonra harçtan ceviz büyüklüğünde 8 adet top yapıp sıvı yağda kızartıyoruz ve bir tencerede spagettiyi haşlayacağımız suyu tuz ekleyerek kaynatıyoruz.

Kaynayan suya spagettileri istediğiniz büyüklükte kalacak şekilde kırıp suya atıyoruz.

Ardından soğanı rendeleyip, yağ kızdıktan sonra rendelenmiş soğanı ve ince kıyılmış yeşil biberi ekliyoruz.

Soğan ve biber kavrulduktan sonra salçayı da ekleyip kavuruyoruz. Toz biberi ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. Sonra küp küp doğranmış domatesleri ve küçük küçük doğranmış sarımsakları içine atıyoruz.

Domatesler piştikten sonra tuzunu ekleyip karıştırıyoruz ve pişen spagettiyi süzüp sosa ilave ediyoruz. Biraz karıştırdıktan sonra rendelenmiş kaşarı ekleyip eriyene kadar karıştırmaya devam ediyoruz.

Son olarak da spagettiyi 8 muffin kalıbına paylaştırıyoruz ve üzerlerine birer köfte yerleştirip kaşar rendesi ile kaplıyoruz.

170 derecede önceden ısıtılmış fırında kaşar eriyene kadar pişirdikten sonra da yemeğiniz hazır. Afiyet Olsun.