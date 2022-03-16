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Gelinim Mutfakta 16 Mart 2022 Çarşamba puan durumu | 16 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın üçüncü gününde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 16 Mart 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 16 Mart 2022 Çarşamba puan durumu...

Gelinim Mutfakta 16 Mart 2022 Çarşamba puan durumu | 16 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ortasında kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 16 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 16 Mart 2022 Çarşamba puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 16 MART 2022 ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Miyase:  

Yeşim: 

Hasret: 

Deniz: 

16 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Henüz birinci olan isim belli olmadı.

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde çekilen kura sonucu çeyrek altının sahibi Deniz oldu.

Gelinim Mutfakta 16 Mart 2022 Çarşamba puan durumu | 16 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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