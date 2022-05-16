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Gelinim Mutfakta 16 Mayıs 2022 Pazartesi puan durumu | 16 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın birinci gününde önce kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 16 Mayıs 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 16 Mayıs 2022 Pazartesi puan durumu...

Gelinim Mutfakta 16 Mayıs 2022 Pazartesi puan durumu | 16 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ilk günü kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 16 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 16 Mayıs 2022 Pazartesi puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 16 MAYIS PERŞEMBE PUAN DURUMU

Senanur: 

Damla:  

Edanur: 

16 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Gelinim Mutfakta programında henüz birinci olan isim belli olmadı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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