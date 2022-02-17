Gelinim Mutfakta 17 Şubat 2022 Perşembe puan durumu | 17 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın finalinden bir gün önce kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde 17 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 17 Şubat 2022 Perşembe puan durumu....

GELİNİM MUTFAKTA 17 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE PUAN DURUMU

Miyase:

Deniz:

Yeşim:

Hasret:

17 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz günün birincisi belli olmadı. Haberimiz güncellenecektir...

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Kayınvalidelerden 20 puan alan Yeşim günün birincisi olarak çeyrek altını kazanan gelin olmayı başardı.