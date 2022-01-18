Gelinim Mutfakta 18 Ocak 2022 Salı puan durumu | 18 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışma programında günün birincisinin kim olduğu merak ediliyor. Peki 18 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 18 Ocak 2022 Salı puan durumu...

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Ekranların en sevilen yarışma programlarından olan Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde kıyasıya mücadele sürüyor. Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan programda günün birincisi merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde '18 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?' sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 18 Ocak 2022 Salı puan durumu... GELİNİM MUTFAKTA 18 OCAK 2022 SALI PUAN DURUMU Miyase: Yeşim: Damla: Yağmur: 18 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? Henüz 18 Ocak 2022 Salı günün birincisi belli olmadı... DÜNÜN BİRİNCİSİ Gelinim Mutfakta'da haftanın İlk gününde bugün gün toplamında Kaynanalardan 21 puan toplayan Damla 10. çeyrek altınını yakasına takmayı başardı. ?Sizce cumhurbaşkanı kim olmalı?

Diğer adaylar için yorumlarınızı bekliyoruz....#anket #seçim #seçim2023 #cumhurbaşkanlığıseçimleri — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) January 14, 2022 Emine Özfalcı Haberler, Son Dakika Haberleri gelinim mutfaktaKanal D