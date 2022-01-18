Gelinim Mutfakta Damla Yağmur kimdir, nereli, kaç yaşında?Küçük Sırlar'ın Heves'i, Dilara Öztunç yıllar sonra ortaya çıktı, tanımak neredeyse imkansız! Göğsünden kasıklarına uzanan dekolteli mayosu yaktı geçti!ING Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko – Büyükçekmece maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Ucuz ayçiçek yağı almak isteyen marketlere akın ediyor! Fiyatlar hiç bu kadar düşmedi! İşte A-101, ŞOK, BİM, MİGROS ve CarrefourSa güncel ayçiçek yağı fiyatlarıKaderimin Oyunu dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor?Defne Samyeli "Çapsız insanlar" diyerek Sezen Aksu'ya destek olurken İzzet Yıldızhan'ı yerden yere vurdu! "Varsa yoksa yobazlık"Perşembe günü duası nedir? Perşembe günü okunacak dua, zikirleri sureler, esmalarİngiltere kamyon, tır şoför başvuru nasıl yapılır? İngiltere şoför alımı başvuru şartları nelerdir? Maaşı ne kadar?Alev Lambası ne demek, TDK'ya göre Alev Lambası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gelinim Mutfakta 18 Ocak 2022 Salı puan durumu | 18 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Gelinim Mutfakta 18 Ocak 2022 Salı puan durumu | 18 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 18 Ocak 2022 Salı puan durumu | 18 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışma programında günün birincisinin kim olduğu merak ediliyor. Peki 18 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 18 Ocak 2022 Salı puan durumu...

Gelinim Mutfakta 18 Ocak 2022 Salı puan durumu | 18 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından olan Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde kıyasıya mücadele sürüyor. Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan programda günün birincisi merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde '18 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?' sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 18 Ocak 2022 Salı puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 18 OCAK 2022 SALI PUAN DURUMU

Miyase: 

Yeşim: 

Damla: 

Yağmur: 

18 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Henüz 18 Ocak 2022 Salı günün birincisi belli olmadı...

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'da haftanın İlk gününde bugün gün toplamında Kaynanalardan 21 puan toplayan Damla 10. çeyrek altınını yakasına takmayı başardı.

Gelinim Mutfakta 18 Ocak 2022 Salı puan durumu | 18 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Emine Özfalcı
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT