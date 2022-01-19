Gelinim Mutfakta 19 Ocak 2022 Çarşamba puan durumu | 19 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta programında gelinlerin tatlı rekabeti sürüyor. Verilen tarifi kayınvalidelere sevdirmeyi başarıp en yüksek puanı alan gelinin kim olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 19 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 19 Ocak 2022 Çarşamba puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Miyase:

Yeşim:

Damla:

Yağmur:

19 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz 19 Ocak 2022 Çarşamba gününün birincisi belli olmadı...

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde bugün gün toplamında Kaynanalardan 20 puan toplayan Miyase 13. çeyrek altınını yakasına takmayı başardı.