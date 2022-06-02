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Gelinim Mutfakta 2 Haziran 2022 Perşembe puan durumu | 2 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın finalinden bir gün önce kimin birinci olduğunu merakla araştırılıyor. Peki 2 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 2 Haziran 2022 Perşembe puan durumu...

Gelinim Mutfakta 2 Haziran 2022 Perşembe puan durumu | 2 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Ünlü sunucu Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın dördüncü günü kıyasıya mücadele devam ediyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde 2 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 2 Haziran 2022 Perşembe puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 2 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE PUAN DURUMU

Senanur: 

Aslıhan: 

Damla: 

Emel: 

2 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Gelinim Mutfakta programında 2 Haziran Perşembe günü birinci olan isim henüz belli olmadı.

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta programında 1 Haziran Çarşamba günü birinci olan isim 14 puanla Aslıhan oldu.

Gelinim Mutfakta 2 Haziran 2022 Perşembe puan durumu | 2 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta 1 Haziran 2022 Çarşamba puan durumu | 1 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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