Gelinim Mutfakta 2 Haziran 2022 Perşembe puan durumu | 2 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın finalinden bir gün önce kimin birinci olduğunu merakla araştırılıyor. Peki 2 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 2 Haziran 2022 Perşembe puan durumu...
Ünlü sunucu Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın dördüncü günü kıyasıya mücadele devam ediyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde 2 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 2 Haziran 2022 Perşembe puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA 2 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE PUAN DURUMU
Senanur:
Aslıhan:
Damla:
Emel:
2 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta programında 2 Haziran Perşembe günü birinci olan isim henüz belli olmadı.
DÜNÜN BİRİNCİSİ
Gelinim Mutfakta programında 1 Haziran Çarşamba günü birinci olan isim 14 puanla Aslıhan oldu.
Gelinim Mutfakta 1 Haziran 2022 Çarşamba puan durumu | 1 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?