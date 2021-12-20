Gelinim Mutfakta 20 Aralık 2021 Pazartesi puan durumu | 20 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Ekranların fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta 826. bölümüyle Kanal D izleyicisi karşısına çıkıyor. Programda haftanın ilk günü en yüksek puanı toplayan yarışmacı merakla araştırılıyor. Biz de bunun üzerine haberimizde '20 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?' sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 20 Aralık 2021 Pazartesi puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 20 ARALIK 2021 PAZARTESİ PUAN DURUMU

Miyase:

Yeşim:

Damla:

Pınar:

20 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz günün birincisi belli olmadı...

HAFTANIN FİNALİNDE NE OLDU?

Gelinim Mutfakta'da 165. haftanın sonunda Kaynanalardan topladığı 80 puan ile haftayı galibiyetle bitirerek 6. Altın bileziği kazanmayı başaran gelin Damla oldu.

165. Haftanın finalinde kayınvalidelerden topladığı 62 puan ile elenen Gelin Aslıhan ve kayınvalide Nuray hanım oldu.

Gelinim Mutfakta 17 Aralık 2021 Cuma puan durumu | 17 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu, kim elendi?