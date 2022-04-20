Gelinim Mutfakta 20 Nisan 2022 Çarşamba puan durumu | 20 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın üçüncü gününde kıyasıya mücadele başlıyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 20 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 20 Nisan 2022 Çarşamba puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 20 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Senanur:

Miyase:

Damla:

Bahar:

20 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın tam ortasında günün birincisinin kim olduğu henüz belli değil...

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci günü çeyrek altının kazananı yine Senanur oldu.

Gelinim Mutfakta 19 Nisan 2022 Salı puan durumu | 19 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 18 Nisan 2022 Pazartesi puan durumu | 18 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?