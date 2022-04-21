Gelinim Mutfakta 21 Nisan 2022 Perşembe puan durumu | 21 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın dördüncü gününde kıyasıya mücadele başlıyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 21 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 21 Nisan 2022 Perşembe puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 21 NİSAN 2022 PERŞEMBE PUAN DURUMU

Senanur:

Miyase:

Damla:

Bahar:

21 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın tam ortasında günün birincisi 22 puanla Damla oldu.

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'da haftanın tam ortasında günün birincisi 22 puanla Damla oldu.