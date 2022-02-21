Gelinim Mutfakta 21 Şubat 2022 Pazartesi puan durumu | 21 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ilk gününde kıyasıya mücadele başlıyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 21 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 21 Şubat 2022 Pazartesi puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 21 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ PUAN DURUMU

Miyase:

Deniz:

Yeşim:

Hasret:

21 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde kimin birinci olduğu henüz belli olmadı.

CUMA GÜNÜ NE OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde Yeşim istemediği için 5 altın bilezik haftaya devrederken bu hafta herhangi bir gelin de elenmedi. Nursel Ergin, "Bilezik yoksa eleme de yok" diyerek müjdeyi verdi.