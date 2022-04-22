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Gelinim Mutfakta 22 Nisan 2022 Cuma puan durumu | 22 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın finalinde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 8 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 22 Nisan 2022 Cuma puan durumu...

Gelinim Mutfakta 22 Nisan 2022 Cuma puan durumu | 22 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın finalinde kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 22 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 22 Nisan 2022Cuma puan durumu....

GELİNİM MUTFAKTA 22 NİSAN 2022 CUMA PUAN DURUMU

Senanur: 

Miyase

Damla: 

Bahar: 

22 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde birinci olan isim henüz belli olmadı.

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisinin kim olduğu ve elenen isim belli olmadı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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