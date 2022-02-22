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Gelinim Mutfakta 22 Şubat 2022 Salı puan durumu | 22 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın ikinci gününde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 22 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 22 Şubat 2022 Salı puan durumu...

Gelinim Mutfakta 22 Şubat 2022 Salı puan durumu | 22 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ikinci gününde kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 22 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 22 Şubat 2022 Salı puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 22 ŞUBAT 2022 SALI PUAN DURUMU

Miyase:

Deniz: 

Yeşim: 

Hasret: 

22 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Henüz birinci olan isim belli olmadı...

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde kayınvalidelerden toplamda 18 puanı alan Deniz birinci olarak çeyrek altını yakasına takmayı başardı.

Gelinim Mutfakta 22 Şubat 2022 Salı puan durumu | 22 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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