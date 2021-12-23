Gelinim Mutfakta 23 Aralık 2021 Perşembe puan durumu | 23 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinden bir gün önce kimin birinci olduğu merak ediliyor. Peki 23 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 23 Aralık 2021 Perşembe puan durumu

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