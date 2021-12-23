Gelinim Mutfakta 23 Aralık 2021 Perşembe puan durumu | 23 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinden bir gün önce kimin birinci olduğu merak ediliyor. Peki 23 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 23 Aralık 2021 Perşembe puan durumu
Gelinim Mutfakta 829. bölümde Nuray Hanım, gelini Damla'ya nişanda takılan bilezikleri ne yaptın diye sorunca Damla, bilezikleri satıp eşinin kendisine aldığı hediyeyi gösterince Nuray Hanım fenalık geçirdi. Haftanın 4. gününde birinci olan ismi merak edenler için ' 23 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?' sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 23 Aralık 2021 Perşembe puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA 23 ARALIK 2021 PERŞEMBE PUAN DURUMU
Miyase:
Yeşim:
Damla:
Pınar:
23 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Henüz birinci olan isim netleşmedi.
DÜN NE OLDU?
Gelinim Mutfakta'da haftanın tam ortasında bugün gün toplamında Kaynanalardan 17 puan toplayan gelinler arasındaki kura sonucunda Yeşim 18. çeyrek altınını yakasına takmayı başardı.
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