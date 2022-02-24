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Gelinim Mutfakta 24 Şubat 2022 Perşembe puan durumu | 24 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında, hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta adlı fenomen yarışma programında günün birincisinin kim olduğu merak ediliyor. Peki 24 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 24 Şubat 2022 Perşembe puan durumu...

Gelinim Mutfakta 24 Şubat 2022 Perşembe puan durumu | 24 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinden bir gün önce kimin birinci olduğu ve çeyrek altını kazandığı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 24 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 24 Şubat 2022 Perşembe puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 24 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE PUAN DURUMU

Miyase: 

Deniz: 

Yeşim: 

Hasret: 

24 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Henüz günün birincisi belli olmadı...

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'da haftanın ortasında 16 puanı alan Yeşim günün birincisi olarak çeyrek altını yakasına takmayı başardı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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