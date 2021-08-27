Gelinim Mutfakta 27 Ağustos 2021 Cuma puan durumu | 27 Ağustos Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Gelinlerin, kayınvalideleri ile birlikte katıldığı ve verilen tarifi en güzel bir şekilde onların beğenisine sunmak için mücadele ettiği yarışma programı Gelinim Mutfakta, Demet Akalın'ın sunumuyla hafta içi her gün Kanal D izleyicisi karşısına çıkıyor. Programı yakından takip edenler haftanın birincisinin kim olduğunu ve hangi gelin ve kayınvalidenin elendiğini merak ediyor. Biz de bunun üzerine 27 Ağustos Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? sorularının yanıtını haberimizde verdik. İşte Gelinim Mutfakta 27 Ağustos 2021 Cuma puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 27 AĞUSTOS 2021 CUMA PUAN DURUMU

Yağnur İşçiler:

Yaren Maden:

Ebru Karabacak:

Aslıhan Yiğit:

27 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz puanlama yapılmadığı için birinci olan isim belli değil...

KİM ELENDİ?

Kayınvalideler puanlama yapmadığı için elenen isim henüz belli olmadı...