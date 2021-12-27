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Gelinim Mutfakta 27 Aralık 2021 Pazartesi puan durumu | 27 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta'yı bu hafta Nursel Ergin sunuyor. Türkiye'nin fenomen yarışmasında haftanın ilk gününde birinci olan isim izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki 27 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 27 Aralık 2021 Pazartesi puan durumu...

Gelinim Mutfakta 27 Aralık 2021 Pazartesi puan durumu | 27 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Haftanın ilk günü Gelinim Mutfakta adlı yarışma programının günün birincisi merakla araştırılıyor. Gelinlerin kıyasıya mücadelelerini sürdürecekleri program Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Programda günün birincisi kim olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 27 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 27 Aralık 2021 Pazartesi puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 27 ARALIK 2021 PAZARTESİ PUAN DURUMU

Miyase: 22

Yeşim:  7

Damla: 14

Deniz: 14

Gelinim Mutfakta 27 Aralık 2021 Pazartesi puan durumu | 27 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

27 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk günü Miyase günün birincisi oldu.

CUMA GÜNÜ NE OLDU?

Haftanın finalinde Yeşim haftanın birincisi olurken Pınar sonuncu oldu.

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta 24 Aralık 2021 Cuma puan durumu | 24 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Gelinim Mutfakta 27 Aralık 2021 Pazartesi puan durumu | 27 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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