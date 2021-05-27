Gelinim Mutfakta 27 Mayıs Perşembe puan durumu | 27 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Seda Sayan'ın Kanal D ekranlarında sunduğu gelinlerin kayınvalideleriyle birlikte katılarak yarıştığı yemek programı Gelinim Mutfakta programında günün birincisinin kim olduğu merak ediliyor. Kabaklı Peynirli Çekme Börek yaparak birbirleriyle yarışan gelinlerden 27 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun cevabı haberimizde. Gelinim Mutfakta 27 Mayıs Perşembe puan durumu...

27 MAYIS PERŞEMBE PUAN DURUMU

YAĞNUR: 16

NESLİHAN: 6

SEDA: 19

ESRA: 19

GELİNİM MUTFAKTA 27 MAYIS BİRİNCİSİ

Kayınvalidelerden 19 puanı alan Seda, ve Esra günün birincisi oldu. Haftanın finaline bir gün kala çeyrek altının sahibi bugün kurayla Seda oldu.