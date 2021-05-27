Gelinim Mutfakta 27 Mayıs Perşembe puan durumu | 27 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan yarışma programı Gelinim Mutfa'nın bu bölümünde gelinler Kabaklı Peynirli Çekme Börek yaparak kayınvalidelerin beğenisine sundu. En yüksek puanı alarak 27 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 27 Mayıs Perşembe puan durumu...
Seda Sayan'ın Kanal D ekranlarında sunduğu gelinlerin kayınvalideleriyle birlikte katılarak yarıştığı yemek programı Gelinim Mutfakta programında günün birincisinin kim olduğu merak ediliyor. Kabaklı Peynirli Çekme Börek yaparak birbirleriyle yarışan gelinlerden 27 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun cevabı haberimizde. Gelinim Mutfakta 27 Mayıs Perşembe puan durumu...
27 MAYIS PERŞEMBE PUAN DURUMU
YAĞNUR: 16
NESLİHAN: 6
SEDA: 19
ESRA: 19
GELİNİM MUTFAKTA 27 MAYIS BİRİNCİSİ
Kayınvalidelerden 19 puanı alan Seda, ve Esra günün birincisi oldu. Haftanın finaline bir gün kala çeyrek altının sahibi bugün kurayla Seda oldu.